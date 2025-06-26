شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل مجلس المصرى ويُرحب بالمدير الفنى الجديد نبيل الكوكى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وذلك بحضور نبيل بن عمر الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بمجلس إدارة النادي، ووجه التحية لرئيس النادي كامل أبو علي على جهوده الكبيرة في دعم الكيان الرياضي العريق، مؤكداً دعمه الكامل لمسيرة النادي المصري خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته بالتوفيق للمدير الفني الجديد نبيل الكوكي في مهمته، مشيداً بسيرته التدريبية وخبراته الواسعة في مجال كرة القدم، ومؤكداً ثقته في قدرة الجهاز الفني الجديد على تحقيق طموحات جماهير بورسعيد العاشقة للنادي المصري.

من جانبه، عبّر كامل أبو علي عن شكره لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للنادي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جاداً على المستويين الفني والإداري لتعزيز مكانة النادي المصري في المنافسات المحلية والقارية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تكاتف كافة الجهود لدعم مسيرة النادي المصري وتحقيق تطلعات جماهيره الوفية.



ابو علي مع محافظ بورسعيد والكوكي



المحافظ يحيي الكوكي



صورة جماعية من جلسة المحافظ