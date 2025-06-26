شكرا لقرائتكم خبر عن الوجوه الجديدة تزين دوري nile على مقعد المدرب.. خوسيه ريبيرو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأندية تحركاتها لتجهيز الفرق استعدادا للموسم الجديد في بطولة الدورى الممتاز الذى من المقرر انطلاقه في بداية شهر أغسطس المقبل كما أعلنت رابطة الأندية المحترفة.

وشهدت هذه الفترة تغييرات عديدة في المدربين من معظم أندية الدورى الموسم الجديد، وظهر أكثر من مدرب للمرة الأولى في مصر، كما شهد تبديلات عديدة بين الأندية في المدربين.

ونستعرض أبرز الوجوه الجديدة في المدربين بالموسم الجديد.. الإسبانى خوسيه ريبيرو

تعاقد النادى الأهلى مع الإسبانى خوسيه ريبيرو مدرب أورلاندو بايراتس، ليقود الفريق في بطولة الدورى الموسم المقبل، بعد رحيل مارسيل كولر قبل نهاية الدورى الموسم الماضى والاستعانة بعماد النحاس الذى نجح في حصد اللقب.

ويعد خوسيه ريبيرو من الوجوه الجديدة التي لم تعمل مطلقا في مصر، وسيظهر لأول مرة مع الأهلى في بطولة الدورى الموسم المقبل، الذى يسعى الأهلى للحفاظ عليه.

وقاد خوسيه ريبيرو النادى الاهلى في 4 مواجهات حتى الآن، واحدة ودية وثلاثة في كأس العالم للأندية، خسر مباراتين وتعادل في اثنين، خسر من باتشوكا وديا بركلات الترجيح، ثم تعادل مع إنتر ميامى سلبيا، وخسر من بالميراس بهدفين نظيفين، وأخيرا تعادل مع بروتو البرتغالى بأربعة أهداف لمثلها.

التونسى نبيل الكوكى

أتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس، وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.

مدرب الزمالك الجديد

استقر نادى الزمالك على الاكتفاء بما قدمه أيمن الرمادى مع الفريق بعد التتويج بكأس مصر واستكمال ما تبقى من الدورى بعد رحيل البرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تمت إقالته لسوء النتائج.

ويبحث حاليا الزمالك عن مدرب أجنبى جديد لقيادة الفريق في الموسم الجديد، ويتكتم حاليا مسئولو الأبيض على اسم المدير الفني لحين إتمام التعاقد والإعلان الرسمي حتى لا يتدخل البعض ويؤثر على الاتفاق.