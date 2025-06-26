شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يشترط قرار مجلس إدارة النادى وتجديد كارنيه النقابة لتسجيل المدربين والان مع تفاصيل الخبر

اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ضرورة إرسال قرار مجلس إدارة النادي مختوما وتجديد كارنيه نقابة المهن الرياضية، لاعتماد المدربين والأجهزة الفنية والطبية في الموسم الجديد.

وينطبق هذا القرار على اعتماد المدربين والإداريين والمحلل التقنى والطبيب والعلاج الطبيعي ومخطط الأحمال.

ومن المقرر أن يتم فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة باتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد 2 لاعب أو لاعبة فقط.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين علي صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.