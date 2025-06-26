شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات لأبطال مصر فى اليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

نجح أبطال وبطلات مصر في السلاح في حصد 6 ميداليات خلال منافسات اليوم الأول من بطولة أفريقيا المقامة في مدينة لاجوس بنيجيريا، والتي تُقام خلال الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الجاري.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات فردي سيف المبارزة للرجال، بالإضافة إلى منافسات سلاح الشيش للسيدات، وتمكن لاعبو ولاعبات المنتخب المصري من فرض سيطرتهم على مجريات البطولة، حيث حقق رجال سيف المبارزة 3 ميداليات، بينما حصدت سيدات الشيش 3 ميداليات أخرى.

في منافسات سيف المبارزة، توج محمد السيد بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على زميله محمود محسن، الذي نال الميدالية الفضية، فيما أحرز محمود السيد الميدالية البرونزية بعد وصوله إلى نصف النهائي.

أما في منافسات سلاح الشيش للسيدات، فحققت سارة حسني الميدالية الذهبية بعد فوزها في النهائي على بطلة كوت ديفوار، بينما حصلت كل من ملك حمزة ونهى هاني على الميداليتين البرونزيتين عقب خسارتهما في نصف النهائي.

وبذلك، أنهت البعثة المصرية اليوم الأول وفي جعبتها 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين، وفضية واحدة، وثلاث برونزيات، لتتصدر مصر جدول الترتيب العام للميداليات مع انطلاق البطولة.

وضم منتخب مصر في منافسات سيف المبارزة رجال كلًا من: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد، بينما شاركت في منافسات سلاح الشيش للسيدات كل من: نهى هاني، ملك حمزة، سارة حسني، وجنى إيهاب.

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري ورنا الحسيني حكامًا.

كما يتواجد في الجهاز الطبي الدكتور مجدي الصباغ رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، والدكتور أحمد عبد الغني طبيب العلاج الطبيعي، والدكتورة غادة عاطف أخصائية التأهيل الحركي.