شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى ليبى: الأهلي مهتم بالتعاقد مع علي يوسف مدافع الأفريقى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الليبي عبد القادر الشويرف الإعلامي بقناة ليبيا الرياضية، أن النادي الأهلي وضع علي يوسف مدافع الأفريقي التونسي ضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى النادي خلال الصيف الجاري.

وقال عبد القادر الشويرف في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع علي يوسف منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وحدث استفسار من جانب بعض الوكلاء مع اللاعب ولكن الأمور لم تصل إلى أمور رسمية في الشتاء".

وأضاف: "الأهلي يستعد لتقديم أول عرض رسمي إلى النادي الأفريقي التونسي بقيمة 600 ألف دولار مع العلم أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 800 ألف دولار، مع العلم أن اللاعب في حالة وصول عرض رسمي سيرحب بالموافقة على الانتقال إلى النادي الأهلي لأنه أكبر قلعة في أفريقيا".

وتابع: "النادي الأفريقي قد يضطر للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب، خاصة أن اللاعب سينتهي عقده في الفترة القادمة وقد يرحل مجانًا عن الفريق، وبالتالي النادي التونسي سيكون منفتحًا على الاستماع للعروض".

وواصل: "علي يوسف بجانب اهتمام الأهلي بضمه هناك أيضًا اهتمام من جانب نادي لانس الفرنسي الذي حاول الاستفسار عن التعاقد مع اللاعب".

وأكد الشويرف أن النادي الأهلي يحاول التعاقد مع علي يوسف تحسبًا لرحيل المغربي أشرف داري مدافع الفريق الحالي، وبالتالي سيتم تسجيل المدافع الليبي بديلًا له.