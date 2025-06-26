شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائي للاتحاد وراء تأخير إعلان مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

أجل مسئولو نادي مودرن سبورت إعلان التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي منصب المدير الفني للفريق في الموسم الجديد، رغم الاتفاق على كل التفاصيل، بسبب أزمة الشرط الجزائي المستحق عليه لصالح نادي الاتحاد السكندري.

وتقدم مجدي عبد العاطي بالاستقالة من تدريب الاتحاد السكندري عقب استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي، دون أن يتوصل لاتفاق بشأن الشرط الجزائي في قيمة عقده.

وقام نادي الاتحاد السكندري بشكوى مجدي عبد العاطي إلى اتحاد الكرة، وهو ما عطل إعلان نادي مودرن سبورت عن التعاقد معه لتولي القيادة الفنية خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة.

وأعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي مع أحمد سامى المدير الفنى بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من أحمد سامى على النحو التالى:

أحمد سامى مدير فني

احمد سعيد أوكا مدرب

صلاح أمين مدرب

حسن نصر مدرب حراس مرمي

حمد ايمن هلال محلل أداء

و من المقرر تحديد و اختيار المعد البدني و كذلك الجهاز الإداري والطبى لاحقا عقب تحديدهم و اختيارهم من قبل أحمد سامى المدير الفني.

وحدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.