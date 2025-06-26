شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق يبتعد عن الزمالك ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ابتعد الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى السابق عن الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفى ، بعد أن تم عرضه على النادى الأبيض عن طريق بعض الوكلاء لعودته مرة أخرى إلى الدورى المصرى.

ولم يعد تاو في حسابات الزمالك ، وخارج دائرة المرشحين من الأساس في ظل العروض التي تلقاها اللاعب خلال الساعات الأخيرة من أندية كايزر تشيفز كما ارتبط اسمه بصن داونز وأورلاندو بايرتس، إلا ن فرص الانضمام لكايزر تشيفز هي الأقوى وفقا للتقارير الجنوب أفريقية.

ووفقًا لصحيفة "iol" الجنوب أفريقية، يأمل كايزر تشيفز في العودة إلى المنافسة المحلية بعد موسمين مخيبين، ورغم تتويجه مؤخرًا بكأس نيدبانك على حساب أورلاندو بايرتس، يرى الجهاز الفني أن تعزيز التشكيلة بلاعبين ذوي خبرة يُعد أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار والنجاح في الدوري.

أضاف التقرير: "يعد تاو خيارًا مثاليًا، ليس فقط من الناحية الفنية بفضل قدرته على تسجيل وصناعة الأهداف، بل أيضًا كقائد داخل الملعب قادر على توجيه اللاعبين الشباب، خصوصًا أن الفريق شهد تغييرات واسعة هذا الصيف بخروج عدد من الأسماء التي لم تقدم الإضافة المرجوة".

كان مصدر بالزمالك كشف في تصريحات لليوم السابع أن بيرسى تاو تم عرضه على الزمالك عن طريق وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وقبل نهاية الموسم بالدورى المصرى، على أن يتم التفاوض معه حال الموافقة على ضمه للفريق، إلا أن بيرسى تاو لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية معه، في ظل المقابل المالى الكبير الذى سيطلبه اللاعب وفقا لأخر راتب كان يتقاضه في النادى القطرى أو خلال تواجده بالدورى المصرى مع الأهلى.

