شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يعلن رحيله عن الزمالك.. ويودع الجماهير برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسى حمزة المثلوثى رحيله عن نادى الزمالك، وانتهاء رحلته مع القلعة البيضاء، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضى وعدم التجديد.

وكتب المثلوثى عبر حسابه على إنستجرام: "إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتى وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادى الزمالك، النادى الذى كان بيتي، ومصدر فخرى وسعادتى على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي".



رسالة المثلوثي

وأضاف: "لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءًا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس، واحتفلنا مع جماهير عظيمة لا تعرف إلا العشق والانتماء".

وواصل المثلوثى: "الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليست فقط لجسدي، بل لروحى أيضًا، ولكن هذه هى كرة القدم، وهذه هى الحياة. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا".

واختتم المثلوثى رسالته: "أشكر إدارة النادى والجهاز الفنى والطبى وجميع العمال وكل من آمن بى ووقف بجانبي، وأشكر زملائى الذين كانوا سندًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم.. أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم فى كل لحظة، سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا، إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي".