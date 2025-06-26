شكرا لقرائتكم خبر عن السكران وأبو خاطر فى التدريب الفنى والعملى للحكام الواعدين بالجيزة.. فيديو و صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة حكام الجيزة برئاسة الدولي السابق ضياء السكران، وبالتنسيق مع اللجنة الرئيسية باتحاد الكرة، تدريبات عملية وبدنية للحكام الواعدين من الدرجة الثانية والثالثة، وذلك مساء الأربعاء، بمضمار وملاعب مركز شباب إمبابة، تحت إشراف مسئول إدارة اللياقة البدنية باللجنة الرئيسية محمد أبو خاطر، في إطار الخطة التي وضعتها الإدارة الفنية والبدنية باللجنة الرئيسية في متابعة الحكام الواعدين وصغار السن من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك طبقا الأساليب العلمية الحديثة التى أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تهدف هذه البرامج إلى تأهيل الحكام بدنيًا وعلميًا، بما يضمن تأهليهم بشكل جيد، وقدرتهم على إدارة المباريات بكفاءة واقتدار فنى وبدني وذهني.

قاد التدريبات العملية والبدنية بالملعب كل من محمد أبو خاطر مسئول إدارة اللياقة البدنية، وإشرف عضو لجنة اللياقة البدنية والمسئول البدني بالفرع إلى جانب محمد عبد المعطى مدير إدارة الحكام، وخالد حافظ عضو اللجنة.

وفى ختام التدريبات عقدت لجنة الحكام الفرع برئاسة السكران اجتماعا مع الحكام الذين حضروا التدريبات من الدرجة الثانية والثالثة، وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة العديد من النقاط الإيجابية التي شهدها الموسم المنقضى، كما استعرضت اللجنة عددا من النقاط السلبية التي أثرت بشكل أداء بعض الحكام والمساعدين، وطلبت اللجنة من الحكام التركيز والاهتمام بمعدل اللياقة البدنية والفنية والذهنية، وذلك بالمواظبة على حضور التدريبات البدنية والمحاضرات العملية والنظرية التي تقيمها اللجنة استعدادا للموسم الجديد، كما حرص على حضور فعاليات التدريبات أحمد العلا مدير لجنة الحكام الرئيسية السابق إلى جانب مجلس إدارة مركز شباب إمبابة برئاسة حسام الجنزورى المستضيف للتدريبات العملية، والذى يرحب دائما باستضافة الحكام خلال تدريباتهم العملية والفنية.