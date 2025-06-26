شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجفالى يقترب من البقاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد الجفالى لاعب فريق الزمالك من البقاء في الفريق الموسم الجديد، لرغبة لجنة التخطيط استمرار اللاعب في ظل القناعة بمستواه وأنه لم يقدم مستواه الحقيقى حتى الان نظرا لإصابته.

واستقرت لجنة التخطيط بالزمالك على حسم موقف الجفالى مع الفريق وفقا للصفقات التي سيتم التعاقد معها وحال قدوم لاعبين في نفس مركز اللاعب ، سيتم خرجه للإعارة، في المقابل يتم الإبقاء عليه حال عدم إتمام صفقة بنفس المركز.

من ناحية أخرى أقترب نادى الزمالك من حسم صفقة ضم أحمد شريف من نادى فاركو، لتدعيم الهجوم فى الميركاتو الصيفي الحالى، بعدما نال اللاعب إعجاب أعضاء لجنة التخطيط وأبدوا ترحيبهم بالتعاقد مع اللاعب.

ويقوم جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك، بالعمل على انهاء صفقة ضم أحمد شريف بالإضافة إلى عمرو ناصر من صفوف فاركو لتدعيم الفارس الأبيض.