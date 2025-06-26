شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يسجل 23 لاعباً في القائمة الأولى تحضيرا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادي الاتحاد السكندري قيد 23 لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد من ضمن اللاعبين القدامى الذين لعبوا بقميص زعيم الثغر في الموسم الماضي.

ورفض مصدر داخل نادي الاتحاد الإفصاح عن أسماء اللاعبين الذين تم قيدهم بالقائمة الولية، حتى يتسنى للإدارة تسويق باقي اللاعبين الذين لن يتم قيدهم، خشية من رحيلهم بالمجان حال الكشف عن هويتهم.

واستقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري على إنهاء الارتباط مع كل اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق بخلاف الثنائي مورو ساليفو وفان ديريك، حيث يرغب في بقاء الثنائي بعدما ظهرا بمستوى جيد مع زعيم الثغر في الموسم الماضي.

واستقر مسئولو الاتحاد على إنهاء الارتباط مع باقي الأجانب وهم ايمانويل ابياه وفليبي ناسيمنتو وموسى عبد اللاي وأوبين كرامو وصديق اسياكا مع بقاء الثنائي ساليفو وديريك.

وحدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.