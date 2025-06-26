شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون يجرى اختبارات الناشئين فى مسقط رأس محمد صلاح بنجريج والان مع تفاصيل الخبر

يُجرى نادى المقاولون العرب، اليوم الخميس، اختبارات الناشئين الخارجية بمحافظة الغربية بمدينة نجريج على ملعب محمد صلاح فى تمام الساعة 4 عصراً.

يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة نادى المقاولون العرب وقطاع الناشئين على توسيع قاعدة الاختبار والاختيار وفى خطوة جديدة تعكس ارتباط النادى بأساطيره لاسيما النجم العالمى محمد صلاح.

وتأتى الخطوة بالتنسيق مع والد النجم العالمى صلاح غالى لإقامة الاختبارات فى مسقط رأس فخر المقاولون العرب وعلى ملعبه الذى يحمل اسمه.

من جديد عاد المقاولون العرب إلى دورى الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط فى دورى المحترفين، ليظهر فى الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

يرجع تأسيس نادى المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب فى هذا الحين.