شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين محمد شوقي وإدارة زد الأسبوع المقبل لبحث ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد شوقي المدير الفني لفريق زد جلسة مع مسئول ناديه خلال الأسبوع المقبل من أجل بحث احتياجات الفريق في الموسم المقبل، والصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، من أجل سد العجز في كل المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

ونجح نادي زد في إبرام صفقتين جديدتين حتى الآن، وهما أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت في صفقة انتقال حرو وأومارا كيتا ظهير أيسر منتخب سيراليون للشباب.

واستقر محمد سمير لاعب فريق زد على اعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي، والانضمام إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد شوقي، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق في الموسم القادم.

ومن المقرر أن يتولى محمد سمير منصب المدرب المساعد في جهاز محمد شوقي بنادي زد، بعد قرار اعتزال الكرة وتولي منصب جديد في النادي.

وأنهى مسئولو نادى زد إجراءات التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت لمدة ثلاث مواسم لتدعيم صفوفه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مودرن.

ونجح مسئولو نادى زد في الحصول على توقيع أحمد عاطف بعد إقناعه بالانضمام للنادي بداية من الموسم المقبل، لحل أزمة العقم التهديفي التي لازمت الفريق في الموسم الماضي.

كما دخل مسئولو نادي زد في مفاوضات جادة مع محمد شريف مهاجم الأهلي والخليج السعودي السابق، من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ولا يرتبط محمد شريف مع أي نادٍ في الوقت الحالي منذ نهاية عقده مع الخليج السعودي، ويناقش أكثر من عرض من أندية الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.