شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يقدم برنامجا تحضيريا من 16 لقاء ودي استعدادا لمونديال تشيلي والان مع تفاصيل الخبر

قدم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب برنامجا تحضيريا لاتحاد الكرة استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس العالم للشباب، وتضمن المعسكر الذي يستمر قرابة 3 أشهر، 16 مباراة ودية بين مباريات ودية مع فرق محلية أو منتخبات أفريقية وعالمية بما في ذلك المعسكر الخارجي الذي يسبق البطولة.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، حيث أسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان.

وتلقى منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، عرضا لمواجهة الكويت وديا خلال شهر يوليو المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض بطولة كأس العالم فى تشيلى نوفمبر المقبل.

ويقيم منتخب الكويت للشباب معسكرا مغلقا فى القاهرة خلال يوليو المقبل، ويرغب فى مواجهة الفراعنة وديا مرتين ووافق أسامة نبيه على العرض وينتظر قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة.