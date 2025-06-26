شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد شئون اللاعبين لتقديم شكوى ضد زيزو للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق والأهلى الحالي، لتقديمه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بعد توقيعه للأهلى قبل نهاية عقده مع ناديه، وفقا لشكوى الزمالك.

وينتظر الزمالك رد لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، على الاستئناف الذى تقدم به النادى على قرار لجنة الانضباط والذى جاء بعدم الاختصاص في شكوى الزمالك ضد زيزو، حتى يتم تقديم شكوى للجنة شئون اللاعبين، والتي تٌعد خطوة قبل التقدم بشكوى لفيفا.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها يوم 18 يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض ، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك ، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة أمس ، إحالة الأمر للجنة شئون اللاعبين باعتبارها جهة النزاع.

وجاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقاً للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن.

ويستند الزمالك فى موقفه بأزمته مع زيزو إلى مخاطبات اتحاد الكرة السابق مع فيفا، بشأن نهاية الموسم الرياضى بمصر.

ووفقا لمخاطبات اتحاد الكرة السابق فإن الموسم ينتهى 30 يونيو، ولم يقدم اتحاد الكرة الحالي تعديلا لموعد انتهاء الموسم، أو اعتراض على الموعد السابق.