شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الدورى الممتاز موسم 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 - 2026، بعد الاجتماع بالأندية واتحاد الكرة، والتنسيق مع حسام حسن مدرب المنتخب الوطنى.

موعد انطلاق الدورى الممتاز

وقررت رابطة الأندية أن ينطلق دورى nile فى الموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل على أن ينتهى مع الدوريات فى جميع الدول بعد موسمين استثنائيين.

شكل الدورى الجديد

يشارك فى الدورى الجديد 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التى تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء فى الدورى.

موعد انتهاء الدورى

أعلنت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى فى مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثانى على التوالى الذى تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التى أثرت على انتظام جدول المسابقة.

تقديم موعد الدورى

جاء تقديم موعد انطلاق الدورى لينطلق 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول فى شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب فى إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.