شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرد على طلب الإسماعيلى بوقف أو رفع إيقاف القيد التأديبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر، اليوم الخميس، مسئولو النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، رد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب رفع إيقاف القيد لفترتين بشكل تأديبى أو إيقافهم الذى تم تقديمه بعد قرار الإيقاف.

وأعلن الاتحاد الدولى "فيفا" إيقاف قيد النادى الإسماعيلى لمدة فترتين بسبب سوء السلوك مع اللاعبين والمدربين مما أدى إلى إيقافه تأديبيا للمرة الثانية بالإضافة إلى وجود أكثر من شكوى من اللاعبين ضد الدراويش.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى فى إيقاف هذا القرار أو إلغائه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث إن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه اليوم.

وكان النادى الإسماعيلى أصدر بيانا يوضح اتخاذه الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على قرار الاتحاد الدولى بوقف القيد لمدة فترتين لكثرة الشكاوى التى وصلت الفيفا من اللاعبين والمدربين ضد الدراويش.

وجاء بيان الإسماعيلى كالتالى..

يعرب النادى الإسماعيلى عن أسفه واندهاشه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، الصادر بتاريخ 13 يونيو، والذى يقضى بفرض عقوبة وقف القيد لفترتى تسجيل على النادى، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10000 فرنك سويسرى بدعوى مخالفة قرار سابق بشأن حظر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشمل القرار أيضًا غرامة مالية على الاتحاد المصرى لكرة القدم للسبب ذاته، مع تعليق تنفيذ هذه العقوبة فى الوقت الراهن.

ويؤكد النادى أنه بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه مؤقتًا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد، حيث إن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

ويطمئن النادى الإسماعيلى جماهيره بأن الإدارة تبذل كل الجهود للحفاظ على حقوق النادى ومصالحه والانتهاء من هذا الملف فى الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن هذه العقوبة التأديبية ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها الإسماعيلى، فقد سبق للفيفا أن قرر إيقاف القيد على النادى لمدة فترتين لنفس السبب التأديبى.