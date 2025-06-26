شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

خرج المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من القائمة الأولى المقرر إرسالها لاتحاد الكرة للموسم الجديد.

وانفرد ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية بقائمة لاعبى الفريق المقرر التأمين عليهم بالموسم الجديد، والتي جاءت بدون اسم محمود بنتايج.

وقال مصدر في الزمالك إن عدم إدراج اسم محمود بنتايج بسبب توقيعه عقود جديدة للفريق في مارس الماضى، بعد تفعيل بند الشراء في عقده، وأضاف المصدر أن بنتايج وقع على عقود جديدة لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الجديد، على أن يتم إدراج اسمه بالقائمة الثانية.

كما خلت القائمة من اسم كلا من عمر جابر الذى جدد عقده مع الفريٌ، وعبد الله السعيد الذى انتهى عقده ومن المنتظر عقد جلسة مع الناى للاتفاق على التجديد.

وانفرد الخليج 365 بنشر القائمة الأولى لموسم 2025- 2026 لفريق نادى الزمالك لكرة القدم.

محمد حسين عواد موسى

حسام عبد المجيد عبد السلام عبد المجيد

أحمد حمدى حسين أحمد

مصطفى محمود حسن عوض

نبيل عماد على المهدى

ناصر منسى دسوقى أحمد

محمود عبد الرازق حسن

مصطفى شلبى محمد على

أحمد محمد أبو الفتوح محمد

محمد صبحى محمد دعدر

محمد محمد شحاتة

سيف فاروق فؤاد جعفر

ناصر ماهر عبد الحميد

مهاب ياسر السعيد

محمد عاطف عثمان عبد الحميد

محمود حمدی محمود حموده

حسام أشرف محمود العجمي

أحمد عبد الرحيم حلمى

أحمد محمود أحمد

حازم أسامة على

محمود أشرف فاروق حجاج

محمود جهاد محمد جمعة

أحمد حسام محمد صلاح الدین

سید محمد عبد الله

سيف الدين بن عصام الجزيري

أحمد بن على الجفالي

صلاح مصدق كربوب

عمر فرج