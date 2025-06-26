شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للشطرنج يوقع برتوكول تعاون مع روسيا والهند والان مع تفاصيل الخبر

قرر الإتحاد المصري للشطرنج توقيع بروتوكول تعاون وتوأمة مع الإتحادين الروسي والهندي للعبة من أجل تبادل الخبرات على جميع الأصعدة والمستويات.

وينوي الإتحاد المصري للشطرنج بقيادة اللواء مختار عمارة الإستفادة من أقوى الإتحادات العالمية في لعبة الشطرنج ومنها روسيا والهند لذا قرر توقيع بروتوكول تعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وحصل الإتنحاد المصري للشطرنج على موافقة وزارة الشباب والرياضة بهذه الخطوة التي تأتي بهدف إلى إعلاء شأن الشطرنج المصري والوصول به إلى مصاف الدول العالمية بعدما تصدر اللعبة عربياً وأفريقياً.

من جانبه ، قال اللواء مختار عمارة إن هدفه واضح منذ توليه رئاسة الإتحاد المصري للشطرنح في ديسمبر الماضي وهو تطوير اللعبة والعمل على زيادة شعبتيها في جميع أنحاد الجمهورية.

وأكد اللواء مختار عمارة لـ"الخليج 365": أحرص في الإتحاد ومعي زملائي في مجلس الإدارة على تطوير الشطرنج والإستفادة من جميع الخبرات الموجودة في الإتحاد بالإضافة إلى كوادر جديدة.

وتابع: أتواصل مع الإتحاد الدولي للشطرنج وجميع الإتحادات العالمية في اللعبة من أجل تطوير الشطرنج المصري، وهناك دعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة .

ووجه رئيس الإتحاد المصري للشطرنج بالشكر لوزير الرياضة على دعمه مجلس الإدارة ومساندة الشطرنج المصري، مُشيراً إلى أنه يتواصل مع مسئولو وزارة الشباب والرياضة بشكل مُستمر من أجل تطوير اللعبة وتحقيق أهداف الإتحاد.