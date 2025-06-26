شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. مودرن سبورت تعلن تعين مجدى عبد العاطى مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس تعين مجدى عبد العاطى مديرا فنيا للفريق استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ويأتى ذلك ضمن خطة نادى مودرن سبورت فى تكوين فريق قوى الموسم المقبل تحت قيادة فنية مجدى عبد العاطى الذى قدم نتائج طيبه مع فريقى زد والاتحاد السكندرى المواسم الماضية.

وتسعى إدارة مودرن سبورت من التعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل للمنافسة على التواجد في المربع الذهبى والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية مرة أخرى.

وكان أنهى فريق مودرن سبورت الموسم الماضى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.