شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن ضم مدافع الإفريقي بتسويق أشرف داري والان مع تفاصيل الخبر

يرحب مسئولو النادي الأهلي بضم مدافع أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لحل أزمة المشاكل الدفاعية للفريق الأحمر في الموسم الجديد، والتي ظهرت جلية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ودخل الليبي علي يوسف مدافع الإفريقي التونسي دائرة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في الميركاتو الحالي، ولكن رهن مسئولي القلعة الحمراء التعاقد مع اللاعب بتسويق المغربي أشرف داري لاعب الفريق، حتى يتسنى قيده في قائمة الموسم الجديد.

ولم يقدم اللاعب المغربي أوراق اعتماده مع الأهلي حتى الآن، بخلاف تكرار إصاباته وعدم تقديم الإضافة الفنية المتوقعة من جراء التعاقد معه حتى الآن، أو النجاح في تعويض رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف في نيس الفرنسي.

في شأن آخر، وضع مسئولو النادي الأهلي خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيل اللاعب بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادي آخر.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية للاعب الذي يتربط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقال لأي نادي آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل انتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه.

ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولي القلعة الحمراء على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.