شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلون عن غزل المحلة يدرسون تقديم شكوى للجبلاية والفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بعض اللاعبين الذى تم توجيه الشكر لهم من قبل مسئولى نادى غزل المحلة هذا الموسم تقديم شكوى الى الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الدولى "فيفا" بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة منذ الموسم الماضى.

وقام أحد مسئولي نادى غزل المحلة بالحديث مع بعض اللاعبين لتخفيض قيمة عقودهم الموسم المقبل وهذا الشرط للإستمرار مع الفريق حيث يتبقى للاعبين بعض الأقساط من عقودهم ونسبة المشاركة في المباريات الموسم المنقضى.

كان مسئولو غزل المحلة أعلنوا عن تعيين علاء عبدالعال مديراً فنياً للفريق الأول استعدادًا لانطلاق مباريات الدورى المصرى الموسم المقبل.

ويأتي الجهاز المعاون له كالتالى: محمد عدلي مدرب عام، محمود صبحي مدرب، عبدالرحمن فهمي مدرب، محمود فتحي مدرب حراس مرمى، حنفي عبدالمقصود معد بدني، أحمد عبدالرزاق محلل أداء، أحمد سيد إصابات ملاعب وتأهيل.