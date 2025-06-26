شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل العقود إلى المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجارى، على أن يقود المدير الفني الفريق في فترة الإعداد التي يستعد لها الأبيض.

و استقر الزمالك على المدرب الجديد، مع فرض السرية على هويته، حيث يتولى الملف حسين لبيب رئيس النادى ، وجون إدوارد المدير الرياضى بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.

وكانت الجلسة التى عقدها مجلس الزمالك أمس لم تشهد التطرق إلى موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، المقررأن يتولى المهمة بالموسم الجديد، خاصة وأن النادى لن يعلن عن المدير الفنى للفريق إلا بعد قدومه إلى مصر وإتمام التعاقد معه.

ويضع الزمالك الرتوش النهائية على الاتفاق مع المدرب الجديد المقرر أن يكون برتغالى الجنسية، تمهيدا لإعلان التعاقد معه بصورة رسمية، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجارى، وقبل فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.