شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ"مجدى عبد العاطى" فى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على النحو التالي:

مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا

محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا

عبدالله رجب مدربًا

عصام محمود مدربًا لحراس المرمى

محمد زيتون معدًا بدنياً

وتسعى إدارة مودرن سبورت من التعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل للمنافسة على التواجد في المربع الذهبى والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية مرة أخرى.

وكان أنهى فريق مودرن سبورت الموسم الماضى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.