شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مساهمة تهديفية.. أرقام الجزائرى أحمد القندوسى خلال مشواره فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا، الستار على رحلته في الكرة المصرية بعدما أعلن الرحيل إلى الدورى السويسرى بعد الانتقال إلى نادى لوجانو في صفقة انتقال نهائي.

ولعب أحمد القندوسى في مصر لمدة 3 مواسم بدأها مع الأهلى ثم الانتقال إلى سيراميكا بنظام الإعارة قبل أن تتحول إلى شراء نهائي من الأهلى، ثم الموافقة على رحيله إلى الدورى السويسرى.

ونجح أحمد القندوسى في ترك بصمة واضحة مع سيراميكا والكرة المصرية بعدما ساهم في 35 هدفا خلال 73 مباراة لعبه بجميع المسابقات المصرية سواء مع الأهلى أو سيراميكا.

وتعرض أحمد القندوسى لإصابة قوية في شهر أبريل الماضى بكسر في الساق بعد تدخل قوى من لاعب فاركو خلال مباراة الفريقين في الدورى، ليخضع اللاعب لعملية جراحية في الساق ويحتاج من3 إلى 4 أشهر للتعافى والعودة مجددا.

نستعرض أرقام أحمد القندوسى مع الأهلى وسيراميكا.. الأهلى

لعب: 21 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 3 أهداف

سيراميكا

لعب: 52 مباراة

سجل: 14 هدفا

صنع: 16 هدفا