شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري يجتمع بالمدير الفني لقطاع الناشئين ويحضر جانبًا من الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري اجتماعًا مساء اليوم، بعباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة النادي المصري وكذلك مسئولي لجنة التخطيط.

وخلال الاجتماع ناقش كامل أبو علي مع عباس نور الدين كافة التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، حرص كامل أبو علي ومعه أعضاء مجلس إدارة النادي على حضور جانبا من اختبارات قطاع الناشئين والمقامة على ملعب السيد متولي، حيث اطمئن على سير العمل بالاختبارات.