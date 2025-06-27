شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى لـ جمهور الأهلى: نعتذر لكم جميعا وإن شاء الله القادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الأهلى، رسالة الى جمهور الفريق الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعى إنستجرام عقب توديع الفريق بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء نص الرسالة كالتالى: "تحية شكر وتقدير كبيرة للجمهور الكبير والعظيم الذي ساندنا في هذه التظاهرة العالمية نعم كنتم السند الأول لينا ونعتذر لكم جميعا وإن شاء الله القادم أفضل".

ومن جانب آخر يعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لأداء الفريق في البطولة العالمية، خاصة أنها كانت أول ارتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.