شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26-6-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأنى على رأسها كشف مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، أن اللاعب لا يزال يقضى إجازته الصيفية خارج مصر.

أشرف بن شرقى لـ جمهور الأهلى: نعتذر لكم جميعا وإن شاء الله القادم أفضل

وجه المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الأهلى، رسالة الى جمهور الفريق الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعى إنستجرام عقب توديع الفريق بطولة كأس العالم للأندية.

طارق يحيى: اتظلمت فى إبعادى عن الزمالك.. أشعر بالقهر وكنت بحاسب على مشاريب غيرى

أعرب طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن تعجبه وحزنه للابتعاد عن القلعة البيضاء في الفترة الماضية، مؤكداً أنه تعرض للظلم في هذا الأمر.

البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج ملعب أون، أن نادي البنك الأهلي طلب مبلغ 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ريبيرو يحسم مصير بقاء أحمد رضا فى الأهلي بالموسم الجديد

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، موقف أحمد رضا لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء في صفوف الأهلي بالموسم الجديد أو إعارته.

مصدر: الجزيرى متمسك بالزمالك ويشترط الحصول على مستحقاته حال الرحيل

كشف مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، أن اللاعب لا يزال يقضى إجازته الصيفية خارج مصر، مستغلاً فترة التوقف الحالية عقب نهاية الموسم.

البرتغال تفوز على مصر 30 - 26 والفراعنة تودع بطولة العالم من ربع النهائى

خسر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أمام نظيرة البرتغالى بنتيجة 30 - 26 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في بولندا وبذلك النتيجة ودع الفراعنة البطولة.