شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موقف الشحات من العروض الخارجية وعبد القادر مرشح للاستمرار بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر من البقاء مع النادي أو قبول أحد العروض المقدمة للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام أندية إماراتية وقطرية بالتعاقد معه، لحسم موقف باقي اللاعبين في صفوف الأهلي.

وبات أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، مرشحا للاستمرار مع الفريق الأحمر بالموسم الجديد، حال قرر حسين الشحات الرحيل وقبول أحد العروض المقدمة للرحيل عن القلعة الحمراء، لرغبة مسئولي النادي في بقاء أحد الثنائي في الموسم الجديد مع الرباعي زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي.

في شأن آخر، وضع مسئولو النادي الأهلي خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيل اللاعب بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادي آخر.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية للاعب الذي يتربط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقال لأي ناد آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل انتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه.

ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولي القلعة الحمراء على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.