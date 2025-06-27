شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.

وكان الثلاثي المصري، نوران جوهر، مصطفى عسل، وكريم عبد الجواد، تأهلوا إلى هذا الدور، حيث تأهلت نوران جوهر في صدارة مجموعتها برصيد 11 نقطة، وتأهل معها، الانجليزية جورجينا كيندي، اليابانية ساتومي واتنبي، والأمريكية أوليفيا ويفر.

كما تأهل مصطفى عسل في صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة، وتأهل معه، كريم عبد الجواد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 8 نقاط، والويلزي جويل ميكين والبيروفي دييجو إلياس.

وتلتقي نوران جوهر مع اليابانية ساتومي واتنبي، فيما يواجه مصطفى عسل، مواطنه كريم عبد الجواد، وبذلك تضمن مصر مقعداً في نهائي منافسات الرجال.

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.