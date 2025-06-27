شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يدخل قائمة ترشيحات سيراميكا لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى، قائمة ترشيحات مسئولي سيراميكا لتدعيم حراسة المرمى في الموسم الجديد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث مسئولو سيراميكا تدعيم حراسة المرمى بسبب تذبذب مستوى محمد بسام ومحمود كوكو خلال الموسم الماضى، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدة بطولات في الموسم الجديد بعد ضمان المشاركة في السوبر المحلى بجانب الدورى وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

ووضع مسئولو سيراميكا المهدى سليمان ضمن قائمة المطلوبين، خاصة أن اللاعب انتهى عقده مع الاتحاد السكندرى وأصبح لاعبا حرا وسهل جدا التعاقد معه.

وكان سيراميكا قدم عرضا رسميا للحارس محمد علاء حارس نادى الجونة، وينتظر مسئولو سيراميكا رد الجونة على هذا العرض من أجل تدعيم صفوفه، وحال رفضه سيتجه نحو المهدى سليمان.

ونجح مسئولو سيراميكا في تجديد عقود أكثر من لاعب في الفريق الفترة الماضية مثل أحمد رمضان بيكهام قبل إعارته للأهلى، ومحمد شكرى وسعد سمير، وتفعيل بند شراء إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى، وأخيرا الاتفاق مع رجب نبيل على تمديد عقده لمدة موسمين.

ويسعى مسئولو سيراميكا للحفاظ على القوام الأساسى للفريق بناء على طلب على ماهر المدير الفني للفريق، والذى يبحث حاليا عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.