شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يغلق باب الرحيل أمام غنام محمد وعلى زعزع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى مودرن سبورت، على بقاء الثنائى غنام محمد وعلى زعزع لاعبى خط وسط الفريق الموسم المقبل، وذلك لاستمرار عقودهما مع النادى موسمين إضافيين.

ويعد الثنائى غنام محمد وعلى زعزع من أفضل اللاعبين فى مركز خط الوسط السنوات الماضية، حيث كان يرغب بعض الأندية الأخرى فى الحصول على خدماتهما فى مقدمتها نادى زد.

وتسعى إدارة مودرن سبورت إلى التعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الافريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.