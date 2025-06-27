شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو وجهازه المعاون يعود من إسبانيا 12 يوليو لقيادة تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز المعاون للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على العودة إلى القاهرة يوم 12 يوليو المقبل من أجل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في اليوم التالي ، بعدما سافر كلاً من ، كارلوس نودار المدرب المساعد وميجيل بيبيير المعد البدني وخوان خوسيه مدرب حراس المرمى وسيباستيان بودسيادلي محلل الأداء إلى إسبانيا من أمريكا مُباشرة لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 18 يوماً بعد إنتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، ولم يأتي الرباعي مع بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر أمس الأول الأربعاء، فيما عاد خوسيه ريبيرو من أجل مناقشة عدة ملفات مهمة مع مسئولو القلعة الحمراء تتعلق رؤيته للموسم الجديد وإحتياجاته الفني ورؤيته للاعبين الراحلين من الفريق.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على 20% من عائد بيع الجزائرى أحمد قندوسى، لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالى إلى نادى لوجانو السويسرى، بعدما أتم اللاعب الجزائرى إجراءات انتقاله إلى الدورى السويسرى أمس الأربعاء.

وكان الأهلى قد وضع بندا فى عقد بيع قندوسى إلى سيراميكا تقضى بحصوله على 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل، وهو ما ينتظر الأهلى الحصول عليه عقب انتقال قندوسى إلى لوجانو السويسرى.

وأعلن نادى لوجانو السويسرى، أمس الأربعاء، تعاقده مع الجزائرى الدولى أحمد قندوسى قادما من نظيره فريق سيراميكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيان النادى السويسرى: "يسر نادى لوجانو أن يعلن عن وصول الدولى الجزائرى أحمد قندوسى، الذى وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع البيانكونيرى (حتى 30 يونيو 2028)".