شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل ونوران جوهر يتأهلان إلى نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل ونوران جوهر، إلى منافسات الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.

وفازت نوران جوهر في الدور نصف النهائي على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 7-11, 11-4.

وفاز مصطفى عسل على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5.

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.