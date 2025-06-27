شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل ونوران جوهر يتأهلان إلى نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالجمعة، 27 يونيو 2025 09:26 ص
تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل ونوران جوهر، إلى منافسات الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.
وفازت نوران جوهر في الدور نصف النهائي على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 7-11, 11-4.
وفاز مصطفى عسل على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5.
وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:مجموعتي الرجال:
ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.
ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.
ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.
ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.
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