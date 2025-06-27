شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تعديل وتمديد عقد ديانج بعد رفض عروض شرائه والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي، تعديل وتمديد عقد المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بحيث يضمن النادي إستمرار اللاعب معه لأطول فترة مُمكنة ، وكذلك منحه راتب جيد يتناسب مع إمكانياته الفنية العالية ، ويأتي قرار الأهلي بعد إتفاق جميع الأراء في النادي على ضرورة بقاء اللاعب المالي والإعتماد عليه أساسياً بعدما قدم عروض رائعة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الأهلي من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي .



وعاد ديانج للأهلي بعد إنتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي التي استمرت موسماً وشارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وظهر خلالها بشكل رائع استحق عليه اشادة الجماهير والخبراء وبات بقاؤه ومشاركته مطلب جماهيري.



وتنوي إدارة الأهلي تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2027 لمدة موسمين أخرين على أقل تقدير بجانب رفع قيمة العقد مالياً من 650 ألف دولار سنوياً إلى 800 ألف دولار، لاسيما وأن اللاعب تلقى عروضا كثيرة خلال الفترة الأخيرة من أندية خليجية بجانب رغبة نادي الخلود السعودي في شراؤه نهائياً لكن إدارة الأهلي حسمت موقفها وقررت الأبقاء على اللاعب خاصة وأن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي أشاد بقدراته لاعب الوسط المالي وأكد إنه سيكون أحد العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها الموسم المقبل.