شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب برحيل وسام أبو علي فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولى النادى الأهلى بالموافقة على طلب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق العودة للاحتراف الأوروبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب وسام أبو على، من مسئولى الأهلى فى جلسة جمعته معهم فى أمريكا عقب الانتهاء من المشاركة فى كأس العالم للأندية بالموافقة على الرحيل عن القلعة الحمراء للعودة للاحتراف الأوروبى مرة أخرى بعد موسم ونصف قضاها بالقميص الأحمر.

ويترقب الأهلى وصول عرضا رسميا مناسبا للتعاقد مع وسام أبو على بعدما بات المهاجم الفلسطيني هدفاً لأكثر من نادي خارجي من الخليج وأوربا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك بعد الموسم اللافت الذي قدمه أبو علي مع الاهلى، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الساعية لتعزيز خط الهجوم بموهبة هجومية شابة ومؤثرة.

وسطر الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اسمه بحروف من ذهب فى سجلات تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" فى تعادل الأهلى مع بورتو البرتغالى بنتيجة 4 –4، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.