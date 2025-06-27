مودرن سبورت يضم محمد أبو جبل موسمين.. رسميًا

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

محمد يوسف

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