شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع شرط اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وضع مجلس ادارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن شرط العمل فى قارة أفريقيا كشرط أساسى فى اختيار المدير الفنى الجديد للدراويش استعداداً للموسم الجديد.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى تعيين مدرب أجنبى يملك خبرة كافية بطبيعة العمل فى قارة أفريقيا بما يضمن نجاحه مع أصحاب الرداء الأصفر بالموسم الجديد.

استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة الدراويش في الموسم الجديد، الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل بشكل استثنائى على غرار الموسم الماضى.

وقرر مسئولو الإسماعيلى توجيه الشكر لـ تامر مصطفى المدير الفني للفريق والاكتفاء بالفترة التي قاد فيه الدراويش والتعاقد مع مدير فنى أجنبى في الفترة الحالية.

انتهى تعاقد الإسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنهاية موسم الدارويش فى مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق المركز الثالث بعائد 2 مليون جنيه.

وقاد تامر مصطفى فريق الإسماعيلى في 15 مباراة، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش تجت قيادته 14 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا، ونجح في تحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر والحصول على 2 مليون جنيه.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.