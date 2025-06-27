شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز للإعلان عن المدير الفنى الجديد منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا لأيمن الرمادى، حيث سيتم الإعلان عن هوية المدرب منتصف الأسبوع المقبل.

ويضع الزمالك فى الوقت الحالى الرتوش الأخيرة مع المدير الفنى الذى وقع عليه الاختيار، حيث تم تحديد عدة عوامل اشترط توفرها فى المدرب، وهو ما عمل جون إدوارد المدير الرياضى على توفيرها.

وكان من ضمن الشروط التى حدد مسئولى الزمالك توفرها فى المدير الفنى أن يكون صغيرًا في السن ويلعب كرة قدم حديثة، وأن هو يكون قادر على تطوير اللاعبين.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجارى، على أن يقود المدير الفني الفريق في فترة الإعداد التي يستعد لها الأبيض.

واستقر الزمالك على المدرب الجديد، مع فرض السرية على هويته، حيث يتولى الملف حسين لبيب رئيس النادى، وجون إدوارد المدير الرياضى بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.