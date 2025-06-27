شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يتجه إلى الإمارات لترتيب تحضيرات بيراميدز للموسم الجديد والاتفاق على حفل التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، صباح اليوم إلى الإمارات من أجل الاتفاق والترتيب لتحضيرات فريق الكرة والإعداد للموسم الجديد، بعد الإنجاز التاريخي خلال الموسم الماضي، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويجتمع رئيس نادي بيراميدز مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبوظبي، بهدف وضع اللمسات النهائية والاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد، وشكل برنامج معسكر الإعداد، خاصة في ظل ارتباطات الفريق العديدة خلال الموسم المقبل محليا وقاريا بجانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويتم كذلك خلال الاجتماع، الاتفاق على موعد وشكل حفل التكريم المقرر تنظيمه لجميع أفراد النادي بعد الموسم المنقضي التاريخي والإنجاز التي تحقق.