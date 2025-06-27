شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يطير إلى إسبانيا الأسبوع المقبل بعد مناقشة ملفات "الموسم الجديد" مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، السفر إلى بلاده منتصف الأسبوع المقبل، من أجل قضاء إجازته السنوية برفقة أسرته مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 18 يومًا بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في أمريكا.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد إنتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يعقد ريبيرو جلسة خاصة مع مسئولي النادي الأهلي بعد غدٍ، الأحد، من أجل مناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة منها خطة الاستعداد للوسم الجديد والمراكز التي تحتاج تدعيمًا وموقف اللاعبين العائدين من الإعارة والآخرين الذين تلقوا عروض من أندية خارجية.

وتقرر سفر ريبيرو إلى اسبانيا بعد جلسة الأحد حيث سيُغادر القاهرة مساء الأحد أو صباح الإثنين إن لم تحدث مُستجدات أخرى تؤجل سفره يوم أو يومين على أقصى تقدير، واتفق ريبيرو وجهازه المعاون على العودة إلى القاهرة يوم 12 يوليو المقبل من أجل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في اليوم التالي.

وسافر الجهاز المعاون لـ ريبيرو والذي يضم كلاً من كارلوس نودار المدرب المساعد وميجيل بيبيير المعد البدني وخوان خوسيه مدرب حراس المرمى وسيباستيان بودسيادلي محلل الأداء إلى إسبانيا من أمريكا مُباشرة لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد إنتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ولم يأت الرباعي مع بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر أمس الأول الأربعاء، فيما عاد خوسيه ريبيرو من أجل مناقشة عدة ملفات مهمة مع مسئولو القلعة الحمراء على أن يبدأ إجازته خلال أيام.

وتولى ريبرو تدريب الأهلي رسمياً يوم 29 ملايو الماضي خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحبل عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي وبعدما قاد عماد النحاس المدرب العام للأهلي حالياً الفريق بشكل مؤقت ونجح في قيادته للتتويج ببطولة الدوري بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

وقاد ريبيرو الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا لكن الفريق غادر البطولة من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات.