شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلق التحضيرات للموسم الجديد.. واللاعبون ينتظرون "إشارة العودة" والان مع تفاصيل الخبر

ما زال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في حالة انتظار وترقب، لصدور أي إخطار رسمي من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بشأن موعد العودة إلى التدريبات الجماعية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وقررت إدارة الزمالك تأجيل تحديد موعد انطلاق فترة الإعداد إلى حين وصول المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق فنيًا في المرحلة المقبلة.

وتنتظر الإدارة البيضاء وصول المدرب المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد جلسة موسعة مع مسؤولي النادي، لرسم ملامح خطة الإعداد وتحديد الموعد الأنسب لبدء التحضيرات للموسم الجديد، سواء داخل مصر أو من خلال معسكر خارجي.

وفي الوقت ذاته، يعيش لاعبو الزمالك حالة من الراحة التامة، حيث يقضي اللاعبون المحليون فترة إجازة مع أسرهم بعد نهاية الموسم الكروي الماضي، في حين غادر اللاعبون الأجانب البلاد لقضاء الإجازة في بلدانهم، لحين إخطارهم بشكل رسمي بموعد العودة.

ومن المتوقع أن تتضمن خطة الإعداد الجديدة، التي سيضعها المدير الفني القادم، تقييمًا شاملاً لقائمة الفريق، والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب دراسة ملف الصفقات الجديدة والراحلين.

وتحرص إدارة الزمالك على منح المدرب الجديد كامل الصلاحية في وضع الرؤية الفنية للموسم المقبل منذ اليوم الأول، في ظل رغبة قوية داخل النادي في إعادة بناء الفريق بطريقة أكثر تنظيمًا وتوازنًا، خاصة بعد التحديات التي واجهها الأبيض في الموسم الماضي على مختلف الأصعدة.