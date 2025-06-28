شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يهزم سلوفينيا 33 -30 في تحديد مراكز بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، علي نظيره السلوفيني بنتيجة 33-30 في تحديد مراكز بطولة العالم المقامة في بولندا .

وخسر منتخب شباب اليد أمام نظيره البرتغالي 30-26 في ربع النهائي بعد الخسارة من المنتخب الألماني بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلى دور الثمانية في ظل الفوز على سويسرا أمس و تعادل إسبانيا مع ألمانيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.