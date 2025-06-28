شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضيف 4 ميداليات جديدة في اليوم الأخير لمنافسات الفردي ببطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

واصل لاعبو ولاعبات منتخب مصر للسلاح تألقهم في بطولة أفريقيا المقامة بمدينة لاجوس النيجيرية، خلال الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الجاري، بعدما رفعوا رصيد الميداليات إلى 15 ميدالية متنوعة مع نهاية منافسات الفردي.

وشهد اليوم الثالث إقامة منافسات سلاح الشيش للرجال، وسلاح السيف للسيدات، ونجح أبطال مصر في حصد 4 ميداليات جديدة بواقع ذهبيتين وفضيتين، خلال نهائيات مصرية خالصة.

ففي منافسات سلاح الشيش للرجال، توج عبدالرحمن طلبة بالميدالية الذهبية بعد فوزه على زميله محمد حمزة في المباراة النهائية، ليحصد الأخير الميدالية الفضية.

أما في منافسات سلاح السيف للسيدات، فقد نجحت العنود حازم في التتويج بالميدالية الذهبية عقب فوزها في النهائي على زميلتها ندى حافظ، التي أحرزت الميدالية الفضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة مصر إلى 15 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات، لتواصل تصدرها جدول الترتيب العام للبطولة مع نهاية منافسات الفردي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للسيدات اليوم كل من ندى حافظ، نجوى نوفل، ريناد الدكش، العنود حازم، أما قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال فتضم محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، كريم مدحت.

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلاً من: السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كل من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.