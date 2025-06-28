شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سيدات الطائرة الشاطئية لدور الـ8 ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية لدور الـ8 في بطولة أفريقيا المقامة في المغرب، والمؤهلة إلى بطولة العالم نوفمبر 2025 في أستراليا.

فاز الثنائي المكون من (مروة مجدي - ندى حمدي) على منتخب كينيا 2-0 فى دور الـ16 لبطولة الكاس القارية لبطولة أفريقيا.

تتكون البعثة المصرية من كل من المدير الفني للسيدات عاطف عادل ولاعبات المنتخب مروة مجدي وندا حمدي والمدير الفني للرجال أحمد عطا ولاعبي المنتخب يوسف الصافي ويوسف ذكى ويوسف ناصر وجورج موريس.

تشهد البطولة تأكيد حضور 88 ثنائيًا من السيدات يمثلون 22 دولة أفريقية و114 ثنائيًا من الرجال يمثلون 27 دولة أفريقية أيضاً.

الدول المشاركة في البطولة هى: مصر والمغرب وبنين وبوتسوانا وبورندي والرأس الأخضر والجزائر وتشاد وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا ومالاوي وجزر موريس وموزمبيق وناميبيا والنيجر وروندا ونيجيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتوجو وأوغندا وزامبيا والسنغال.