شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم وزير الشباب والرياضة.. 600 طفل وأسرة يشاركون فى مبادرة "حريف طريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الدولة نحو نشر ثقافة السلامة على الطرق وتنمية السلوكيات الإيجابية لدى النشء، انطلقت بمحافظة القليوبية فعاليات مبادرة "حريف طريق"، لتعليم الأطفال وأسرهم أساسيات السلامة المرورية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أكثر من 600 طفل وولي أمر، بمركز 15 مايو للتنمية الشبابية بشبرا الخيمة، خلال الفترة من 24 وحتى 26 يونيو 2025.

وجاءت المبادرة بتنفيذ من الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حيث شهدت حضور نخبة من القيادات الشبابية والرياضية.

وشملت الفعاليات عددًا من الأنشطة التفاعلية وورش العمل، إلى جانب استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة، لتعليم الأطفال قواعد السير والركوب والتعامل مع إشارات المرور، في بيئة آمنة وترفيهية تهدف إلى غرس مفاهيم السلامة منذ الصغر.

من جانبه، أعرب الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، عن تقديره الكبير للدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المبادرات يأتي ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة في بناء أجيال أكثر وعيًا وسلوكًا إيجابيًا في التعامل مع الطرق.

وأضاف العزازي، أن المبادرة جاءت كخطوة نوعية تستهدف تعزيز الدور التوعوي والتربوي لمراكز الشباب، وتحقيق التكامل بين الأسرة والطفل في اكتساب مفاهيم السلامة، مما يسهم في الحد من الحوادث وبناء بيئة مرورية أكثر أمانًا.

وقد لاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من أولياء الأمور، الذين أثنوا على حسن التنظيم والمحتوى التوعوي الهادف، مطالبين باستمرار مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تنمية وعي أبنائهم بأسلوب مبسط وفعّال.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفريق الفائز بلقب "حريف طريق"، وتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على جميع الفرق المشاركة، في أجواء احتفالية حملت رسائل قوية عن أهمية السلامة على الطرق كقيمة إنسانية ومجتمعية يجب غرسها في الصغر.