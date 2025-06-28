شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على العروض الخارجية لشراء إمام عاشور خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفع مسئولو النادي الأهلي شعار "لا لبيع" إمام عاشور لاعب الفريق، الذي ارتبط اسمه بالكثير من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من الخليج وتحديداً من السعودية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن رغبة أندية سعودية، أبرزها نيوم، في ضم إمام عاشور خلال الموسم المقبل، بعدما تألق اللاعب مع الأهلي الموسم الماضي، وقال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يرغب في التفريط في إمام عاشور حالياً؛ بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن إمام عاشور لعب دوراً مهماً في تتويج الأهلي بلقب الدوري الموسم الماضي وحصد لقب هداف البطولة، لذا سيكون من الصعب الاستغناء عن اللاعب في الصيف الجاري على أقل تقدير.

وأجرى إمام عاشور جراحة في الترقوة بعد إصابته بكسر فيها خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلي من الدور الأول، بعد التعادل السلبي مع إنتر ميامي والخسارة بثنائية نظيفة من بالميراس البرازيلي ثم التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي.