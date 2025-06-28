شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور فى رسالة لـعبد الشافى بعد اعتزاله: أنا من المحظوظين اللى لعبوا معك والان مع تفاصيل الخبر

وجه إمام عاشور، لاعب الأهلى، رسالة وداع مؤثرة إلى محمد عبد الشافي ظهير الزمالك عقب إعلان الأخير اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء داخل الملاعب.

ونشر عاشور عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة لـ عبد الشافي في إحدى مباريات منتخب مصر، وعلّق قائلاً:"شكرًا كابتن محمد عبد الشافي على كل لحظة قدمتها في الملعب، وعلى أخلاقك العالية اللي سبقت موهبتك ،أنا من المحظوظين اللي لعبوا معاك، وربنا يوفقك في الخطوة الجاية."

وقرر محمد عبد الشافى اعتزال الساحرة المستديرة عن عمر 39 عاما بعد تتويج فريقه بطلا لكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 8-7.

وغاب عبد الشافي عن نادي الزمالك، طوال الموسم الماضي؛ ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وبدأ محمد عبد الشافي مسيرته مع نادي الزمالك في 2009 قادمًا من نادي غزل المحلة.

ورحل محمد عبد الشافي عن نادي الزمالك، في 2014 إلى أهلي جدة على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل نهائيًا إلى النادي السعودي بنهاية الموسم ويستمر لمدة 4 مواسم مع الفريق.

وعاد عبد الشافي إلى الزمالك في 2019 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أهلي جدة.

وخاض عبد الشافي 235 مباراة مع الزمالك، سجل 11 هدفًا وصنع 18 آخرين.

ويعد محمد عبد الشافي أحد اللاعبين المميزين فى تاريخ الزمالك ومنتخب مصر بالجبهة اليسرى، بخلاف هدوئه الدائم داخل وخارج الملعب، فهو أحد اللاعبين القلائل الذى لم يفتعل أى أزمات خلال مشواره الكروي.

بدأ عبد الشافي مشواره في ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل إلى صفوف إنبي لمدة موسمين، وبعدها إلى غزل المحلة لمدة ثلاث سنوات، وعاد عبد الشافي لصفوف القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات قبل الاحتراف في الدوري السعودي مع فريق أهلي جدة، والذي استمر معه لمدة أربع سنوات، تمت إعارته خلالها لنادي الفتح أربعة أشهر ليعود مرة أخرى لصفوف نادي أهلي جدة ليكمل موسم 2019-2020.

وبعد مسيرة مميزة في الدوري السعودي، عاد محمد عبد الشافي إلى ميت عقبة مرة أخرى.

حصل محمد عبدالشافي على عدة بطولات محلية وقارية خلال مسيرته الكروية في إفريقيا وآسيا، أبرزها بطولة الدوري المصري 3 مرات مع الزمالك، و5 مرات كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، إضافة إلى تحقيقه لقب كأس أمم إفريقيا عام 2010 مع منتخب مصر.

وتوج محمد عبد الشافي مع أهلي جدة السعودي بجميع البطولات، كأس ولي العهد 2014-2015، وكأس خادم الحرمين عام 2016، وكأس السوبر عام 2016، والدوري السعودي 2015-2016، وأصبح أول لاعب مصري يحرز جميع البطولات السعودية.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.