شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قضايا تشغل جماهير الأهلى.. بقاء وسام أبو على وتدعيم الدفاع الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الملفات التي تشغل اهتمامات وتفكير جماهير الأهلي، عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، وقبل التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما أظهرت المشاركة في مونديال الأندية شكوى الأهلي من بعض المراكز.

ولعل أبرز القضايا التي تشغل اهتمامات جماهير الأهلي:

مصير وسام أبو علي

أكثر ما يشغل بال جمهور الأهلي هو حسم مصير الفلسطيني وسام أبو علي من البقاء أو العروض، في ظل اهتمام أكثر من نادي خارجي بالتعاقد مع اللاعب، أبرزهم ناديا ريد بولز الأمريكي والعربي القطري، حيث ترفض الجماهير مناقشة أي عروض تخص اللاعب وتتمسك ببقائه باعتباره من أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر.

الظهير الأيسر

من ضمن الملفات التي تشغل اهتمامات الجمهور هي تدعيم الجبهة اليسرى، وتترقب التعاقد مع لاعب جديد، ولعل أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم هذا المركز هو محمد شكري لاعب سيراميكا، والذي اقترب بشدة من العودة إلى الأهلي بيته الأصلي، باعتباره من قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

خليفة محمد هاني

ما يجذب اهتمام جماهير النادي الأهلي معرفة موقف الجبهة اليمنى من التدعيم، في ظل تراجع مستوى محمد هاني وعدم وجود قناعة لدى شريحة كبيرة من الجماهير بمستوى اللاعب، الذي لا يقدم المستوى المأمول في تلك الجبهة، وتطالب بضرورة التدعيم في الجبهة اليمنى.

اهتزاز مستوى الشناوي

ومن ضمن الملفات التي تؤرق تفكير جماهير الأهلي هي تراجعه مستوى محمد الشناوي وتذبذب مستواه، آخرها أداؤه في مباراة بورتو البرتغالي وتحمله جزءا كبيرا من الأهداف الأربعة التي سكنت شباك الفريق الأحمر، وحرمت الأهلي من الخروج بالثلاث نقاط في تلك المواجهة، وترى أن مصطفى شوبير هو الأحق بحراسة العرين الأحمر في الموسم الجديد.