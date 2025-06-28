شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة مرمى الأهلى.. هل يبدأ ريبيرو خطوات منح مصطفى شوبير فرصة المشاركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت جماهير النادى الأهلى، الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، بمنح الحارس مصطفى شوبير فرصة المشاركة بشكل أساسى في المباريات المقبلة.

تراجع مستوى الشناوى

وانتقدت جماهير النادى الأهلى على مواقع التواصل، الحارس محمد الشناوى بعد المستوى الذى ظهر عليه أمام بورتو البرتغالى وحرمان الفريق من تحقيق الفوز بعد التقدم في النتيجة أكثر من مرة، بسبب الأهداف السهلة التي استقبلها من تصويبات ضعيفة بعيدة المدى، وتلقى الفريق أهدافا كان من الممكن التعامل معها أفضل مما قام به الشناوى، خاصة الهدف الرابع لبطل البرتغال، الذي مر بجوار الحارس دون أن يحاول حتى إبعاد الكرة عن المرمى، في مشهد أثار استغراب ودهشة الجميع.

ويمنى الجمهور أنفسهم بأن يقوم الإسبانى خوسيه ريبيرو بإحالة محمد الشناوى إلى دكة الاحتياطي ومنح الفرصة لمصطفى شوبير الذى ظهر بمستويات كبيرة عندما شارك في المباريات.

تألق شوبيرمصطفى شوبير

وتألق مصطفى شوبير في كل المباريات التي شارك فيها مع النادى الأهلى، وخاصة بطولة أفريقيا الموسم قبل الماضى، عندما تعرض محمد الشناوى للإصابة، وحمل شوبير آمال الأهلى في البطولة ليقوده إلى اللقب بتصديات صعبة جدا وكان سدا منيعا في حراسة المرمى.

وترشح مصطفى شوبير إلى جائزة أفضل حارس في أفريقيا بفضل مستواه المميز خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا وكان قريبا من الحصول عليها.

ويرى جمهور الأهلى في الوقت الحالي أن مصطفى شوبير أحق بحراسة مرمى الأهلى من محمد الشناوى لأكثر من سبب، أولها تألق مصطفى شوبير وردت فعله، ثانيها التراجع الواضح في مستوى الشناوى، ثالثها إجادة مصطفى شوبير الخروج بالكرة وتمريراته المميزة التي يفضلها الإسبانى ريبيرو مدرب الأهلى الجديد الذى يلعب على الاستحواذ.

جمهور الأهلي يتمنى على المدير الفني الجديد، أن يفرض سيطرته التامة على الأمور داخل الفريق، كما فعل فايلر من قبل مع شريف إكرامي، وأن يرفع الفريق شعار الكفاءة في مركز حراسة المرمى، دون النظر لأي أبعاد خارج المستوى الفني، وأن يبدأ المدير الفني الجديد خطوات إحالة الشناوي للدكة.